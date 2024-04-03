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Dünya

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'deki karargahta temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılması ile İttifak'ın 75'inci kuruluş yıl dönümü kutlaması için bir araya geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı başladı

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında yapılan yılın ilk Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılışında konuştu.

Bunun İsveç'in üye olarak katıldığı ilk toplantı olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, ana gündemi temmuzda Washington'da yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarının oluşturacağını söyledi.

Stoltenberg, "Bu zirve, savunma şartlarının güçlendirilmesi ve adil yük paylaşımının sağlanması yönündeki çalışmalarımızı ileriye taşıyacak. Ukrayna'ya desteğimizi güçlendirecek ve Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra Asya-Pasifik'teki ortaklarımızla işbirliğimizi derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, müttefiklerin ayrıca İttifak'ın güneyinde, Orta Doğu'daki istikrarsızlığın nasıl çözüleceğini de tartışacaklarını kaydetti. ​​​​​​​

İki günlük toplantı, basına kapalı sürecek.

Toplantıda, Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.


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