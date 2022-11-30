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Dünya

NATO dışişleri bakanları Çin'i görüşecek

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Romanya'nın başkenti Bükreş'teki toplantılarının ikinci gününde Çin ile ilişkiler ve terörle mücadele gibi konuları görüşmek üzere toplandı.

Ömer Tuğrul Çam   | 30.11.2022
NATO dışişleri bakanları Çin'i görüşecek

Brüksel

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın Bükreş'teki Parlamento Sarayı'nda yapılan ikinci günkü oturumlarının ilkinde Çin ile ilişkiler ele alınıyor.

NATO, Çin'i bir hasım olarak görmüyor ancak son yıllarda askeri harcamalarını ve nükleer gibi silah çeşitliliğini artırması, etki alanını genişletme çabaları ve Rusya ile ilişkilerinden dolayı endişe duyuyor.

Çok büyük bir ekonomik ve ticari ortak olarak Çin ile ilişkilerin sürmesinin önemine dikkat çeken NATO, Ukrayna'daki savaşla ilgili olarak da Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanabileceğini değerlendiriyor.

NATO bakanlar toplantısının bugünkü diğer oturumunda ise "Rusya'nın baskısına maruz kalan ortaklar" ile görüşme yapılacak. NATO ülkelerinin bakanlarına bu oturumda Bosna Hersek, Moldova ve Gürcistan'ın dışişleri bakanları katılacak.

NATO, Ukrayna'dan sonra Balkanlar'da veya başka ülkelerde istikrarsızlığın önüne geçilmesinin önemini vurguluyor.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın oturumlarına üyeliğe aday ülkeler Finlandiya ve İsveç de katılıyor.

Toplantının dünkü bölümünde Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ele alınmıştı.

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