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Dünya

NATO, Çin'den nükleer silahlar konusunda şeffaflık istedi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşerek NATO'nun Çin'i hasım olarak görmediğini ancak nükleer silahlar gibi konularda bu ülkenin uluslararası taahhütlerine uyması ve şeffaflık sağlaması gerektiğini söyledi.

Ömer Tuğrul Çam   | 27.09.2021
NATO, Çin'den nükleer silahlar konusunda şeffaflık istedi

Brüksel

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg ile Vang, videokonferans yöntemiyle görüşerek NATO-Çin ilişkileri ile uluslararası güvenlik konularını ele aldı.

Genel Sekreter Stoltenberg, özellikle iklim değişikliği gibi ortak sınamalarda daha fazla ilişki imkanı bulunduğunu bildirdi.

NATO'nun Çin'i hasım olarak görmediğini belirten Stoltenberg, buna karşılık Çin'e uluslararası taahhütlerini yerine getirme ve uluslararası sistemde sorumlu şekilde davranma çağrısında bulundu.

Stoltenberg, zora başvuran politikaları, büyüyen nükleer silah stoku ve askeri modernizasyonda şeffaflık göstermemesi nedeniyle NATO'nun Çin ile ilgili endişelerini bildirdi.

Çin'i nükleer imkanları ve doktriniyle ilgili anlamlı bir diyalog, güven tesis edilmesi ve şeffaflık tedbirlerine davet eden Stoltenberg, karşılıklı şeffaflık ve diyaloğun hem NATO hem de Çin'in çıkarına olacağını söyledi.

Stoltenberg ile Vang arasındaki görüşmede Afganistan da gündeme geldi. Stoltenberg, bölge ülkeleri dahil olmak üzere Taliban'ın terörle mücadele ve insan hakları gibi alanlarda taahhütlerini yerine getirmesi konusunda koordineli bir uluslararası yaklaşım sergilenmesinin önemini vurguladı.

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