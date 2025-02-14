NATO: Avrupalı müttefikler somut planlar ortaya koymalı
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupalı müttefiklerin Ukrayna ve kıtanın güvenliği konusunda somut planlar ortaya koyması gerektiğini söyledi.
Brüksel
Rutte, Münih Güvenlik Konferansı'nın girişinde yaptığı açıklamada, müttefiklerin, barış görüşmeleri başladığında Ukrayna'nın en güçlü konumda olmasını sağlamaya yönelik bir anlaşmaya vardığını belirtti.
Ukrayna'ya silah teslimatları ve devam eden eğitim desteğinin sürdürülmesi, varılacak barış anlaşmasının sürdürülebilirliğinin sağlanmasının Avrupa'ya düşen sorumluluklardan olduğunu ifade eden Rutte, "İkinci büyük konu, elbette, sanayi üretimi. NATO'nun her yerinde, ABD'den NATO'nun tamamına kadar, burada Avrupa'da, NATO'nun Avrupa tarafında ve tabii ki Kanada'da çok daha fazla üretim yapmamız gerekiyor. Üçüncüsü ise harcama. Daha fazla harcama yapmalıyız. NATO'nun Avrupa tarafı daha fazla harcama yapmak zorunda." diye konuştu.
Rutte, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) için belirlenen yüzde 2’lik mevcut hedefin en az yüzde 3 olması gerektiğini vurgulayarak, “Şu an kesin bir rakam veremem, çünkü bunu gerçekler, veriler ve yetenek hedefleme sürecine dayanarak belirleyeceğiz. Ancak şu kesin ki, mevcut rakamlara sadık kalırsak varmamız gereken yere varamayacağız ve 4-5 yıl boyunca güvende olmayacağız." diye konuştu.
Rutte, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunu sadece yükün daha büyük bir kısmını üstlenmemizi isteyen Amerikalılara karşı adil olduğu için değil, aynı zamanda kendimizi toplu olarak koruyabildiğimizden emin olmak için de yapmalıyız. Daha önce hiç bir zaman, hatta Washington zirvesi bildirisinde bile, Ukrayna konusunda bir barış anlaşması yapıldığında, o barış anlaşmasında NATO'nun olması gerektiği söylenmedi. Nokta. Biliyorum ki birçok kişi NATO'nun barış anlaşmasının bir parçası olması gerektiğini düşünüyor, ancak Ukrayna'ya bunun sonucunda bir parçası olacağımız hiçbir zaman vaat edilmedi. Bence bunu adım adım yapmalı, onları güçlü bir konuma getirmeliyiz, bir anlaşma yapıldığında anlaşmanın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in bir daha denemeyeceğinden emin olmalıyız."
Avrupalıların şimdi yapması gereken şeyin somut planlar ortaya koymak olduğuna inandığını belirten Rutte, "Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım ulaştırma, daha fazla eğitim sağlama gibi öncelikli sorumluluklarımız var. Bu yüzden gerçekleri sahada yaratın. Bu parçalarınızı masaya oturtmanın en iyi yoludur." ifadelerini kullandı.
Rutte, şunları kaydetti:
"NATO içinde yaptığımız şey, şu anda nerede olduğumuzu, kendimizi güvende tutmak için nerede olmamız gerektiğini belirlemek. Bu, 'yetenek hedefleme süreci' olarak adlandırılır. Buradan, kendimizi nasıl savunabileceğimiz veya savunamayacağımız konusunda ülke ülke boşlukları göreceğiz. Bu da bir tür genel rakam tahmini sağlayacak ve tahminimce en azından yüzde 3'ün üzerinde olacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.