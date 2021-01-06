Euro
9.01
Dolar
7.31
BIST 100
1,505.42
Altın
1,918.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Joe Biden, açıklamalarda bulunuyor Washington’da Trump destekçilerinden bazıları polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi
logo
Dünya

NATO: ABD'deki görüntüler şoke edici, seçim sonucuna saygı gösterilmeli

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." dedi.

Ömer Tuğrul Çam   | 06.01.2021
NATO: ABD'deki görüntüler şoke edici, seçim sonucuna saygı gösterilmeli

Brüksel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresindeki olayları "şoke edici" şeklinde nitelendirerek, "ABD başkanlık seçiminin sonucuna saygı duyulması" çağrısında bulundu.

Stoltenberg, göstericilerin barikatları aşarak Kongre binasına girmesi üzerine çıkan olaylar hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Washington'daki görüntüler şoke edici. Demokratik seçimin sonucuna saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

Barikatlar aşılarak Kongre binasına girildi 

ABD Başkanı Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyenler, 3 Kasım 2020'de yapılan seçimlerin sonuçlarının resmileştirileceği Kongre oturumunu protesto amacıyla barikatları aşarak Kongre binasına girmişti. 

Başkent Washington'da göstericilerin Kongre binasına girmesiyle başlayan şiddet olayları üzerine "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 548 kişi hayatını kaybetti
Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 87 milyonu geçti

Benzer haberler

NATO: ABD'deki görüntüler şoke edici, seçim sonucuna saygı gösterilmeli

NATO: ABD'deki görüntüler şoke edici, seçim sonucuna saygı gösterilmeli

Türkiye yeni yılda NATO'da önemli görev üstleniyor

NATO 2020'de Kovid-19'la mücadeleye odaklandı