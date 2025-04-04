Myanmar'daki depremlerde can kaybı 3 bin 301'e yükseldi
Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı 3 bin 301'e çıktı.
Ankara
Xinhua ajansının Myanmar Devlet Televizyonuna (MRTV) dayandırdığı haberine göre, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerde ölenlerin ve yaralananların sayısı arttı.
Depremlerdeki can kaybı 3 bin 301'e, yaralanan kişi sayısı 4 bin 792'ye yükseldi.
Kayıp olduğu bildirilen 221'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Myanmar'daki depremler
Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında, 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde 2 deprem meydana gelmişti.
Myanmar'ın yanı sıra deprem komşu Tayland ve Çin'de de şiddetli biçimde hissedilmişti.
Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.