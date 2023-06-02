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Dünya

Myanmar'da Mocha Kasırgası nedeniyle 700 bin ev zarar gördü

Birleşmiş Milletler (BM), Mocha Kasırgası'ndan etkilenen Myanmar'da yaklaşık 700 bin evin zarar gördüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
Myanmar'da Mocha Kasırgası nedeniyle 700 bin ev zarar gördü

Cenevre

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

BM Kalkınma Programı (UNDP) Myanmar (Arakan) Temsilcisi Titon Mitra, çevrim içi katıldığı toplantıda, kasırga nedeniyle yaşanan yıkımın çok büyük olduğuna işaret etti.

Sittwe şehrindeki binaların yüzde 90'a yakınının zarar gördüğünü belirten Mitra, ülke genelinde ise bu rakamın yaklaşık 700 bine ulaştığını kaydetti.

Mitra, "Yağmurlar tarım ve balıkçılık sektörünü olumsuz etkiledi. 12 bin metrekare arazi su altında kaldı ve bu durumdan 180 bin kişi etkilendi. Yollar, köprüler ve diğer altyapı su altında kaldı. Ülke genelinde okulların yüzde 80'i hasar gördü." dedi.

Myanmar'daki ihtiyaçların çok büyük olduğunu ve normale dönüşün yıllar alacağını aktaran Mitra, ülke genelinde yaklaşık 1,6 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu söyledi.

Mitra, Myanmar'a ulaşan yardımların yeterli olmadığını da ifade etti.

20 bin hamile kadın doğum öncesi sağlık hizmeti alamayacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic de Sudan'daki çatışmalar nedeniyle birçok sağlık tesisinin işlevsiz hale geldiğini anlattı.

Çatışmalar nedeniyle birçok kişinin hastane dışında hayatını kaybettiğini söyleyen Jasarevic, doğum öncesi sağlık hizmeti alamayacak yaklaşık 20 bin hamile kadın için durumun endişe verici olduğunu kaydetti.

Mocha Kasırgası

14 Mayıs'ta meydana gelen Mocha Kasırgası'nın ardından arama kurtarma çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan ve 5. kategori olarak tasniflenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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