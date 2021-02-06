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Dünya

Myanmar'da halk darbeyi protesto için sokaklara çıktı

Myanmar'da ordunun yönetime el koymasının ardından, yaklaşık 1000 protestocu, demokrasiye dönüş talebiyle sokaklara çıktı.

Emre Aytekin   | 06.02.2021
Myanmar'da halk darbeyi protesto için sokaklara çıktı

Ankara

Fabrika işçilerinin ve öğrencilerin çoğunluğu oluşturduğu protestocular, sabah saatlerinde başkent Yangon'da toplandı.

"Askeri diktatörlüğehayır", "Kahrolsun diktatörlük, yaşasın demokrasi" sloganları atarak yürüyen grup, polisin engellemesiyle karşılaştı.

Myanmarlılar, dün gece darbeyi bir kez daha balkonlarında tencere ve tavalara vurarak protesto ederken askeri cunta, protestoların organize edilmesini önlemek amacıyla sosyal paylaşım sitesi Facebook'un ardından Twitter ve Instragram'a da erişim kısıtlaması getirmişti.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede gerilim tırmanmıştı. Ordu yanlısı gösteriler düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliğinin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.

İlerleyen günlerde Myanmar ordusu, NLD'nin parti genel merkezi ve yerel teşkilat binalarına baskın düzenleyerek bilgisayar ve dokümanlara el koymuştu.

Ülke idaresini devralan Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, OHAL'in bitmesinin ardından demokratik seçimlere geri dönüleceği sözünü vermiş, NLD lideri Suu Çii ise halka darbeye karşı protesto çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, askeri darbenin başarısız olması için tüm aktörleri ve uluslararası toplumu harekete geçirme konusunda ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade etmişti.

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