Euro
9.55
Dolar
8.10
BIST 100
1,382.15
Altın
1,732.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Myanmar'da bugünkü protestolarda en az 16 kişi öldürüldü

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Ömer Faruk Yıldız   | 27.03.2021
Myanmar'da bugünkü protestolarda en az 16 kişi öldürüldü

Kuala Lumpur

Myanmar Now internet sitesinin protestoları takip eden aktivistlere dayandırdığı haberine göre, bugün Yangon, Mandalay, Myeik, Wundwin, Meikhtila ve Kyaukpadaung kentlerinde düzenlenen protestolara müdahale eden Myanmar ordusu kalabalığa ateş açtı.

Çıkan olaylarda en az 16 kişinin vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

AA muhabirine konuşan aktivist Keren Khin, ölü sayısının gün içinde artabileceğine dikkati çekerek, "Ölen bazı protestocuların cesetleri askerler tarafından götürüldüğü için sahadaki ölü sayısını tam olarak tespit edemiyoruz." dedi.

Khin, Myanmar ordusunun şiddetinin protestoların etkisini göstermesinden kaynaklandığını vurguladı.

"Bugün silahlı kuvvetler için utanç günü"

Myanmar'daki protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 344'e ulaştı.

Darbe karşıtı milletvekilleri tarafından sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesi (CRPH) üyelerinden Salai Maung Taing San, katıldığı bir etkinlikte güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesini, "Bugün, silahlı kuvvetler için utanç günüdür." şeklinde değerlendirdi.

San, bugün Myanmar ordusunun Silahlı Kuvvetler Günü'nü kutladığını anımsatarak, "Bu önemli güne, 300'den fazla sivili öldürmüş bir ordu olarak girdiler." dedi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 344 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den 'yoksul 20 ülkeye acilen 10 milyon doz Kovid-19 aşısı bağışlayın' çağrısı
Tunus'ta koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısmi sokağa çıkma yasağı iki hafta daha uzatıldı
Kovid-19 salgını İtalya'nın nüfusunda devam eden düşüş eğilimini güçlendirdi
Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 Kovid-19 vakası tespit edildi
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 bin 500'den fazla kişi öldü

Benzer haberler

Myanmar'da bugünkü protestolarda en az 16 kişi öldürüldü

Myanmar'da bugünkü protestolarda en az 16 kişi öldürüldü

Myanmar'da darbe karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 320'ye çıktı

Myanmar'da Suu Çii'nin partisinin merkez binasına molotofkokteyli ile saldırı yapıldı

Belarus'ta iktidar karşıtı protestolarda 200'den fazla kişi gözaltına alındı

Belarus'ta iktidar karşıtı protestolarda 200'den fazla kişi gözaltına alındı
ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının 'soykırım' olup olmadığını değerlendiriyor

ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının 'soykırım' olup olmadığını değerlendiriyor
ABD, Myanmar'daki darbecilerle ilişkili iki şirkete yaptırım uyguladı

ABD, Myanmar'daki darbecilerle ilişkili iki şirkete yaptırım uyguladı