Dolar
20.71
Euro
22.13
Altın
1,961.65
ETH/USDT
1,868.00
BTC/USDT
27,104.00
BIST 100
4,969.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Myanmar'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Myanmar'ın kuzey bölgelerinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Murat Karadağ  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
Myanmar'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Myitkyina kentinin 125 kilometre güneybatısı olduğunu duyurdu.

Yerin 10 kilometre altında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın rengi değişti
Yurt dışında yaşayan Türklerin ana vatana yolculukları başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 ve 28 Mayıs seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletten yeniden güvenoyu almıştır
Ayancık'ta selzedeler yeni iş yerlerinde hizmet vermeye başladı
Muş'ta aileler HDP önündeki eylemlerinde 100. haftayı geride bıraktı

Benzer haberler

Myanmar'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Myanmar'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Bakan Özer: Türkiye'deki okullardaki kitap sayısı 28 milyondu, şu anda 118 milyon 40 bin

Dicle TEKNOKENT'te deprem anında uyarı veren cihaz geliştirildi

Gönüllü usta öğreticiler depremzedeler için mesai yapıyor

Gönüllü usta öğreticiler depremzedeler için mesai yapıyor
Balıklıgöl Yerleşkesi yeni görünümüne kavuşuyor

Balıklıgöl Yerleşkesi yeni görünümüne kavuşuyor
Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet