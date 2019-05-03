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Dünya

Myanmar ordusundan yargısız infaz

Myanmar askerlerinin Arakan eyaletinde gözaltına alınan en az 6 kişiyi vurarak öldürdüğü açıklandı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 03.05.2019
Myanmar ordusundan yargısız infaz

Ankara

Myanmar askerlerinin, Arakan eyaletinde gözaltına alınan 6 kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

BBC'nin ve yerel basının haberlerine göre, Myanmar ordusu, Arakan'da bir köy okulunda gözaltında tutulan 200'ü aşkın kişi arasından en az 6'sının vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Ordu sözcüsü, vurulan kişilerin askerlerin silahlarını almaya çalıştığını savundu.

Gözaltına alınanların, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenleyen Budist Arakan Ordusu örgütüyle bağlantıları olup olmadığı yönünde sorgulandığı belirtildi. Söz konusu örgüt, daha önce Kaçin ve Şan eyaletlerinde de Myanmar askerleriyle çatışmalara girmişti.

Myanmar ordusu, ocakta 13 polisin öldüğü, 9'unun yaralandığı saldırıdan sonra Arakan ordusunu terörist örgüt ilan etmişti.

Eyalette son dönemde örgüt üyeleri ve askerler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle 30 binden fazla Budist sivilin yerlerinden olduğu ifade ediliyor.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Eyalette sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

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