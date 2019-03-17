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Dünya

Musul'da toplu mezar bulundu

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde 76 cesedin gömülü olduğu yeni bir toplu mezar bulundu.

Arif Yusuf,Mehmet Nuri Uçar   | 17.03.2019
Musul'da toplu mezar bulundu

Bağdat

Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Musul'un Sincar ilçesinde yeni bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni bulunan toplu mezarda 76 cesedin gömülü olduğu kaydedildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı 5 Mart'ta, DEAŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Sincar'da yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin bazı veriler paylaşmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Ezidilere ait şu ana kadar 71 toplu mezar bulunduğu ve kaçırılan 6 bin 417'den kişiden 3 binden fazlasının akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.

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