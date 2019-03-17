Musul'da toplu mezar bulundu
Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde 76 cesedin gömülü olduğu yeni bir toplu mezar bulundu.
Bağdat
Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden yapılan yazılı açıklamada, Musul'un Sincar ilçesinde yeni bir toplu mezarın ortaya çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, yeni bulunan toplu mezarda 76 cesedin gömülü olduğu kaydedildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı 5 Mart'ta, DEAŞ unsurlarınca 3 Ağustos 2014'ten itibaren çoğunluğu Sincar'da yaşayan Ezidilere karşı işlenen suçlara ilişkin bazı veriler paylaşmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Ezidilere ait şu ana kadar 71 toplu mezar bulunduğu ve kaçırılan 6 bin 417'den kişiden 3 binden fazlasının akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.