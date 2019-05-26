Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.81
Dolar
6.08
BIST 100
86,072.28
Altın
1,284.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Musul'da bombalı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

Irak'ın Musul kentine bağlı Rabia kasabasındaki Uveyne köyünde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ali Mukarrem Garip   | 26.05.2019
Musul'da bombalı saldırı: 5 ölü, 8 yaralı

At Ta mim

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'a bağlı Rabia kasabasındaki Uveyne köyü merkezine bırakılan bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede inceleme başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıyı şu ana kadar kimsenin üstlenmediği kaydedildi.

Musul İl Meclis Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan, saldırıda bir sivilin öldüğünü, 5 sivilin yaralandığını açıklamıştı.

Irak'ın kırsal bölgelerindeki benzer saldırılarda şüpheler terör örgütü DEAŞ üzerinde yoğunlaşıyor.

DEAŞ, Irak'ın başta Kerkük olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin-ABD ihtilafı ve uluslararası sistemin revizyonu
İran-ABD gerilimi: Jeo-ekonomik bakış
BAE-Suudi ekseninin statükocu politikasının geleceği
Yeni bir kriz ve mücadele alanı: Doğu Akdeniz
Avrupa Birliği'nin 'kader' seçimi

Benzer haberler

'ABD'nin İran yaptırımlarına karşıyız'

'ABD'nin İran yaptırımlarına karşıyız'

ABD Irak'taki askeri üslerinin güvenliğini artırdı

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı

Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı
Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri imha edildi
Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu