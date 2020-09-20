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Dünya

Musul ve Türkiye arasında demiryolu inşa edilecek

Irak'ın kuzeyindeki Musul vilayetinden Türkiye sınırına kadar modern bir demiryolu inşa edileceği belirtildi.

İdiris Okuduci   | 20.09.2020
Musul ve Türkiye arasında demiryolu inşa edilecek

Bağdat

Musul Valisi Necim el Cuburi, Irak'ın yarı resmi gazetesi Es-Sabah'a verdiği kısa bir demeçte, Türk firmalarının desteğiyle mühendislerden oluşan bir ekibin iki ülke arasında yeni modern bir ray hattını önümüzdeki günlerde döşemeye başlayacağını ifade etti. 

Cuburi, Musul kent merkezi ve Türkiye sınırına doğru inşa edilecek ray hattının kara sınır kapısındaki yoğunluğu azaltmaya yönelik olduğunun altını çizerken, projenin bütçesi ve maliyeti hakkında detay vermedi.

Türkiye ve Irak arasında ticaret ve uluslararası geçişler için genellikle Habur-İbrahim Halil Sınır Kapısı kullanılıyor.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, şubatta yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2019'da 15 milyar 800 milyon dolar civarında olduğunu bildirmişti.


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