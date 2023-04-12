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Dünya

Musk'tan "mavi tik" ve "bot hesap" açıklaması

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Twitter'da bot hesapları silme çabalarının sahte haberleri azaltacağını kaydetti.

Nuri Aydın  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Musk'tan "mavi tik" ve "bot hesap" açıklaması

Ankara

Twitter'i satın almasının ardından yaşadığı süreci BBC'ye anlatan Musk, Twitter'a sahip olmanın stresli olmasına karşın eğlenceli olduğunu anlattı.

"Acı son derece yüksekti, bu bir tür parti değildi." diyen Musk, şirketi almasının doğru bir adım olduğunu ancak doğru insanın çıkması halinde de Twitter'i satabileceğini söyledi.

Twitter'da "işlerin iyi gittiğini" ifade eden Musk, tartışmalı paylaşımlarına dairse "Tweetlerimle kendi ayaklarıma mı sıktım? Evet. 03.00'ten sonra Tweet atmamalıyım." dedi.

BBC'nin Twitter hesabına "devlet tarafından finanse edilen medya" olduğuna dair bir ibare eklenip eklenmeyeceği sorusuna Musk, "BBC'yi halk tarafından fonlanan olarak değiştireceğiz. BBC genel olarak devlet medyası olarak anılmayı çok sevmiyor. Doğru olmaya çalışıyoruz. BBC'ye çok saygı duyuyorum." yanıtını verdi.

Reklam verenlerinin çoğu geri döndüğü için şirketin şu anda "kabaca başa döndüğünü", satın aldığı sırada yaklaşık 8 bin olan iş gücünü yaklaşık 1500'e indirdiğini belirten Musk, herkesi tek tek işten çıkarmadığını, o kadar çok kişiyle yüz yüze konuşmak mümkün değildi." ifadesini kullandı.

"Daha az yanlış bilgi var"

Elon Musk, Twitter'daki bazı aksaklıkları kabul ederken kesintilerin çok uzun sürmediğini ve sitenin şu anda iyi çalıştığını dile getirdi.

Şirketi devralmasından bu yana Twitter'da daha az yanlış bilgi olduğuna dikkati çeken Musk, bot hesapları silme çabalarının sahte haberleri azaltacağını iddia etti.

Gazetecilerin gerçeğin adil hakemleri olup olmadığını defalarca sorguladığını kaydeden Musk, "sıradan insanlara" daha fazla güvendiğini belirtti.

Musk, Twitter'da eskiden onaylanmış mavi tiklerin gelecek hafta sonuna kadar hesaplardan kaldırılacağını sözlerine ekledi.

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