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Dünya

MÜSİAD, Malezya'da ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıttı

MÜSİAD Malezya şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulundu.

Ömer Faruk Yıldız   | 01.05.2020
MÜSİAD, Malezya'da ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıttı

Kuala Lumpur

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malezya şubesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mağdur olan ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulundu.

Başkent Kuala Lumpur ile Kelantan ve Johor eyaletlerinde erzak dağıtımı yapan MÜSİAD Malezya üyeleri, temel gıda ürünlerinin olduğu erzak kolilerini dar gelirli ailelere ulaştırdı.

Yardım kolilerini alan aileler, MÜSİAD üyelerine teşekkür etti.

MÜSİAD Malezya Başkanı Sabri Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salgın zamanında Malezya'ya katkı sağlamak adına MÜSİAD üyeleri olarak bir araya gelerek böyle bir yardım projesi başlattık. Bugün Malezya'nın 3 ayrı bölgesinde toplam 130 erzak kolisi dağıtarak, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdik." dedi.

Yardımcı, Malezya'nın Kovid-19 ile mücadelesinde MÜSİAD olarak her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

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