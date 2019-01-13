MÜSİAD, Bosna Hersek'in potansiyelini dünyaya tanıtacak

Fotoğraf: AA/Samir Yordamoviç

SARAYBOSNA - SANELA CRNOVRSANİN

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), gelenekselleşen Uluslararası İş Forumu'nu (IBF) bu yıl Bosna Hersek'te düzenleyerek bu ülkenin sahip olduğu potansiyeli uluslararası iş dünyasına tanıtacak.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bazı temaslarda bulunan MÜSİAD Kurucu Başkanı Erol Mehmet Yarar ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, ekim ayında düzenlenmesi planlanan iş forumunun da ilk adımlarını attı.

MÜSİAD Kurucu Başkanı Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD'ın Türkiye'nin en büyük iş adamları organizasyonu olduğuna işaret ederek, 10 bin üyesi olan Derneğin; dünyanın 221 noktasında merkez ve irtibat noktaları bulunduğunu, 1 milyon 600 bin kişiye istihdam sağladığını anlattı.

IBF'nin 1995 yılında oluşturulduğunu anımsatan Yarar, "IBF, her yıl dünyanın bir yerinde, uluslararası arenada iktisadi önemli konuları gündeme getiren faaliyetlerde bulunuyor. Forumumuzu en son İstanbul'da yaptık. Açılışa yaklaşık 4 bin iş adamı katıldı. 8 bin iş adamı ziyaretçi olarak geldi. Türkiye'den de fuarımıza 80 bin ziyaretçi katıldı." diye konuştu.

İstanbul'daki forumu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan Yarar, organizasyonu bu yıl ekim ayında Bosna Hersek'te yapma niyetinin ortaya çıktığını, bu vesileyle Saraybosna'ya geldiklerini anlattı.

Yarar, Saraybosna'daki temasları kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic'in yanı sıra Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic ile görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Forumun, Bosna Hersek için çok hayırlı olacağına inandığını ifade eden Yarar, "Organizasyonu yerel partnerlerle gerçekleştireceğiz. Ön görüşmelerimizde de çok müspet bir ilgi oldu. Buraya yaklaşık 600-700 iş adamını getirip Bosna Hersekli iş adamlarıyla güzel bir iş forumu yapmak arzusundayız." dedi.

"Bosna'yı sevmek yetmiyor, Bosna'ya iktisadi kalkınmayı getirmek gerekiyor"

Erol Mehmet Yarar, MÜSİAD'ın; söz konusu organizasyonu Malezya'dan Güney Afrika'ya, Amman'dan Fas'a kadar birçok yerde gerçekleştirdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bize göre Bosna Hersek de Avrupa'nın kalbi diyebileceğimiz, Avrupa'da, Orta Doğu'da herkesin gönül bağı olan bir yer... Hem olimpiyatların yapıldığı şehir hem sancılı bir süreç, savaş geçirmiş bir ülke... Herkesin Bosna'ya karşı sempatisi var ama Bosna Hersek'in istediği şey ekonomik kalkınma ve yeni iş imkanlarının oluşturulması. Bosna'yı sevmek yetmiyor, Bosna'ya ticareti, iktisadi kalkınmayı getirmek gerekiyor. Onun için sevgimizi ticarete yansıtalım ve söz söylemenin ötesinde bir de iş yapalım istedik. Onun için bu sevgimizin bir nişanesi olarak Bosna'yı seçtik."

Bosna Hersek'te düzenlenecek foruma, Türkiye'nin yanı sıra Arap dünyasından da iş adamlarını getirmeyi hedeflediklerini bildiren Yarar, "Avrupa'da da MÜSİAD üyelerimiz, büyük iş adamlarımız var. Bunları Bosna'ya çağırıp Bosna'nın kalkınmasına Uluslararası İş Forumu ve MÜSİAD olarak katkıda bulunmak istiyoruz." dedi.

Yarar, Bosna Hersek'i yakından tanıdığını dile getirerek, "Bosna'yı bir elmasa benzetiyorum. Tabii elmas madenden çıkarıldığı şekilde pazarlanamıyor. Pırlanta haline getirilmesi gerekiyor. Onun için benim düşüncem, Bosna'daki ekonomik potansiyeli pırlanta haline getirecek insanlar, iş adamlarıdır." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te başaralı gençlerin birçoğunun, iş imkanı bulunmadığı ya da işsiz olduğu için Avrupa'ya göç ettiğine dikkati çeken Yarar, Bosna Hersek'e gelecek iş adamları ve istihdam olanaklarının geriye göçü başlatabileceğini söyledi.

Yarar, Türkiye'nin Bosna Hersek'i çok sevdiğini ifade ederek, "Bosna Hersek'te sözden ziyade icraat yapmak lazım. İnşallah Uluslararası İş Forumu sayesinde buranın iş imkanlarını da uluslararası iş camiasına tanıtmış olacağız." dedi.