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Dünya, Ramazan 2022

MÜSİAD ABD, Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar verdi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) ABD Şubesi tarafından düzenlenen iftar programına, Türk ve Amerikalı çok sayıda davetli katıldı.

Hakan Çopur   | 26.04.2022
MÜSİAD ABD, Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar verdi Fotoğraf: Hakan Çopur/AA

Washington

Başkent Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde düzenlenen iftar, farklı kesimlerden pek çok kişiyi bir araya getirdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden temsilcilerin yanı sıra Bosna-Hersek ve Sırbistan diplomatik misyonlarından katılımın olduğu iftara, Maryland Eyalet Sekreteri John C. Wobensmith de iştirak etti.

MÜSİAD ABD Şubesi Başkanı Murat Güzel, iftarın ardından yaptığı konuşmada, ramazanın İslam dünyası için temsil ettiği birlik ve beraberlik ruhunun böyle günlerde daha güçlü şekilde hatırlandığını belirtti.

Güzel, ramazanın ABD'de yaşayan Müslümanlar ile toplumun diğer kesimleri arasında daha güçlü bir sinerji için de vesile olduğunu dile getirdi.

MÜSİAD ABD'nin önceki başkanı Mustafa Tuncer de ramazan dolayısıyla insanlar arasında birlik duygusunun öne çıktığını, din, dil, ırk veya renk ayrımı olmaksızın herkesin aynı sofrada buluşabildiğini ve bunun toplumsal paylaşım için değerli olduğunu kaydetti.

Maryland Eyalet Sekreteri Wobensmith ise davete katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve Türk toplumuyla iftarda bir arada gelmenin kendisi için özel bir duygu olduğunu vurguladı.

Daha önceki yıllarda Türkiye'de görev de yaptığını anlatan Wobensmith, "Eşimle o günleri anımsadığımızda hep şunu diyoruz, Türkiye'deki yıllarımız hayatımızın en güzel dönemiydi." ifadesini kullandı.

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