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Dünya

Münbiç'te bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Ömer Koparan, Ahmet Furkan Mercan  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Münbiç'te bombalı araçla terör saldırısı düzenlendi

Münbiç

Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Münbiç ilçe merkezinde bomba yüklü araç infilak ettirildi.

İlçe merkezindeki Büyük Cami bölgesinde düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı bilgisi paylaşılmadı.

SMO kaynakları saldırıyı terör örgütü PKK/YPG unsurlarının düzenlediğini bildirdi.

Ayrıca, terör örgütü unsurları, 20 Aralık'tan bu yana ilçenin güneydoğusundaki Tişrin Barajı çevresinde SMO güçlerine saldırılarını artırdı.

Grad füzeleri gibi ağır silahlar da kullanan teröristler, Münbiç'in altındaki tünellerden çıkarak ani saldırılar düzenlemeye çalışıyor.

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