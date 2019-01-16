Münbiç'te ABD ile ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.

ANKARA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, "Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca Münbiç'te icra edilen birleşik müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin üçüncüsü tamamlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Muhabir: Ferdi Türkten