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Dünya

MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'da 8 sivili katletti

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tel Abyad'da bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 8 sivili katlettiğini, çok sayıda sivili yaraladığını bildirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 23.12.2019
MSB: Terör örgütü PKK/YPG Tel Abyad'da 8 sivili katletti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı Bölgesi'nde yer alan masum sivilleri hedef aldı. Teröristler Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk Atik beldesinde patlattıkları bomba yüklü araçla 1'i çocuk, 1'i kadın olmak üzere 8 masum sivili daha katletti, çok sayıda sivili de yaraladı."

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