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Dünya

MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye yönelik saldırısında 1 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 7 öğrencinin de yaralandığı bildirdi.

Mümin Altaş   | 04.02.2020
MSB: Terör örgütü PKK/YPG Afrin'e grad füzesiyle saldırdı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/YPG'nin Afrin merkezdeki iki okul ve bir camiye Grad füzesiyle yaptığı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bombalı araç saldırıları başta olmak üzere Suriye kuzeyinde masum sivilleri hedef alan eli kanlı PKK/YPG terör örgütü, şimdi de Afrin merkezde yer alan iki okul ve bir camiye 4 grad füzesi attı. Terör örgütünün alçak saldırısında 1 öğrenci hayatını kaybetti, 7 öğrenci yaralandı." ifadesine yer verildi.

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