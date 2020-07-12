MSB: Tel Abyad'da bir dükkanın önüne tuzaklanmış EYP imha edildi
Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi tarafından imha edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ediyor.
Mehmetçiğimiz, Barış Pınarı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG’nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ediyor. Tel Abyad’da bir dükkân önüne tuzaklanan cep telefonu ile hazırlanmış uzaktan komutalı EYP, boş bir arazide METİ Timimizce imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/kIUlA5xzLw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 12, 2020
Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan cep telefonuyla hazırlanmış uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP), boş bir arazide El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.