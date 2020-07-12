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Dünya

MSB: Tel Abyad'da bir dükkanın önüne tuzaklanmış EYP imha edildi

Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı, El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi tarafından imha edildi.

Muhammed Boztepe   | 12.07.2020
MSB: Tel Abyad'da bir dükkanın önüne tuzaklanmış EYP imha edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki halkı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı tuzaklarına karşı korumaya devam ediyor.

Tel Abyad'da bir dükkan önüne tuzaklanan cep telefonuyla hazırlanmış uzaktan komutalı el yapımı patlayıcı (EYP), boş bir arazide El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha Timi (METİ) tarafından imha edildi.

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