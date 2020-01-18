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Dünya

MSB: Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesinin Suriyeli çocuklara şifa dağıtmaya başladığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 18.01.2020
MSB: Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından, TSK'nin Rasulayn Hastanesinde verdiği hizmetlerin yer aldığı bir video paylaşıldı. 

"Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi Suriyeli çocuklara şifa dağıtmaya başladı. Hizmete sunulan çocuk servisi sayesinde Suriyeli çocuklar artık daha sağlıklı." açıklamasıyla yayınlanan videoda, hizmet alan hasta çocukların annelerinin mesajlarına da yer verildi.

"Rasulayn Hastanesi çocuklara şifa dağıtmaya başladı"

Suriyeli anneler hastane hizmetinden memnun

Videoda Suriyeli bir anne, Türk askerine güvendiklerini ve hizmetten memnun olduklarını belirtirken, bir başka anne ise duygularını, "Bizi daha emniyetli hale getirdiler. Çocuklara olan sevgileri çok güzel. Allah'a çok şükür memnunuz. Her şey çok iyi, çok vicdanlı insanlar." sözleriyle dile getiriyor.

Bir başka anne de her şeyin yolunda olduğunu ifade ederek, "Hastanenin yapılması çok iyi oldu. Çok cana yakın insanlar. Çocuklara karşı çok iyiler. İnsanlar çok memnun. Her şey yolunda." ifadelerini kullanıyor.

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