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Dünya

MSB: Libya'da mayın ve EYP'lerin imha çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Libya'da sivillerin yaşadıkları yerlere tuzaklanmış mayın ve el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 23.07.2020
MSB: Libya'da mayın ve EYP'lerin imha çalışmaları sürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Bölgede bulunan TSK'nin kara, deniz ve hava komutanlıklarına bağlı, Mayın ve EYP Tespit ve İmha (METİ), Patlayıcı Madde Keşif ve İmha (PMKİ), Mayın Arama Köpeği (MAKÖ), Mühimmat İmha (EOD) ve Sualtı Savunma (SAS) Timlerinin Kullanım Usul ve Kabiliyetleri Eğitimi programı düzenlendi." ifadesi kullanıldı.


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