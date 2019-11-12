MSB: Fırat'ın doğusunda 5'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı." denildi.
Ankara
Türk ve Rus askeri unsurlarının 5'inci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde Türk-Rus askeri unsurlarının 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.