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Dünya

MSB: Fırat'ın doğusunda 5'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Fırat’ın doğusundaki Aynularap'ta Türk-Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı." denildi.

Ferdi Türkten   | 12.11.2019
MSB: Fırat'ın doğusunda 5'inci ortak kara devriyesi gerçekleştirildi

Ankara

Türk ve Rus askeri unsurlarının 5'inci ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Aynularap'ta yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Aynularap bölgesinde Türk-Rus askeri unsurlarının 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 5'inci ortak kara devriyesi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

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