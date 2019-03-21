Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.23
Dolar
5.46
BIST 100
103,186.20
Altın
1,311.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tokat'ta
logo
Dünya

Mozambik'te 15 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Güney Afrika ülkelerinden Mozambik'te, kasırga ve sel nedeniyle evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kalan 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediği bildirildi.

Adam Abu Bashal   | 21.03.2019
Mozambik'te 15 bin kişi kurtarılmayı bekliyor

Abuja

Mozambik Arsa ve Çevre Bakanı Celso Correia, yaptığı açıklamada, ülkede afete sebep olan Idai kasırgası ve ardından oluşan seller nedeniyle 15 bin kişinin hala kurtarılmayı beklediğini belirtti.

Correia, sel ve taşkınlar nedeniyle bu kişilerin evlerin çatısında ve ağaçlarda mahsur kaldıklarını söyledi.

300 kişinin cesedine ulaşıldı

Afet nedeniyle 300 kişinin cesedine ulaşıldığını aktaran Correia, yaklaşık 3 bin kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

Mozambik'te geçen hafta meydana gelen Idai kasırgası ve seller nedeniyle yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Ülkenin kıyı şehri Beira'nın yüzde 90'ı sel ve fırtınadan etkilenmişti.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, ülkede kasırga ve sel nedeniyle hayatını kaybedenler anısına dün 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?
Bir terör ideolojisi olarak 'beyaz ırkçılık'
Japonya’nın savunma politikasındaki dönüşüm
Nil havzası hidropolitiğinde Çin faktörü: Mısır hegemonyasının sonu mu?

Benzer haberler

Türk Kızılay Güneydoğu Afrika'ya yardıma gidiyor

Türk Kızılay Güneydoğu Afrika'ya yardıma gidiyor

Türkiye'den Mozambik'e taziye

Güney Afrika ülkeleri tropikal fırtınanın etkisinde

Zimbabve'deki hortumda ölü sayısı 31'e yükseldi

Zimbabve'deki hortumda ölü sayısı 31'e yükseldi