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Dünya

Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Mozambik Sağlık Bakanı Armindo Tiago, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Tufan Aktaş   | 13.10.2020
Mozambik Sağlık Bakanı Tiago'nun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

Tiago, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. 

Kendini iyi hissettiğini ve herhangi bir belirti göstermediğini ifade eden Bakan Tiago, ev karantinasında olduğunu da aktardı.

Ülkesinde Kovid-19'la mücadelede en yetkili isim olan Tiago, Mozambik'te şu ana kadar virüse yakalanan ilk kabine üyesi oldu.

10 binden fazla vakanın kaydedildiği Mozambik'te 72 kişi virüsten hayatını kaybetti.

Daha önce Gana ve Gine gibi Afrika ülkelerinde de sağlık bakanları virüse yakalanmıştı.

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