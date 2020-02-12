Mozambik direnişinin kahramanı Santos öldü

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Dünya

Mozambik direnişinin kahramanı Marcelino dos Santos öldü

Portekiz sömürgeciliğine karşı mücadele eden Mozambikli direnişçi Marcelino dos Santos hayata gözlerini yumdu.

Tufan Aktaş   | 12.02.2020
Mozambik direnişinin kahramanı Marcelino dos Santos öldü

İstanbul

Mozambik bağımsızlık mücadelesini yürüten üç isimden biri olan komünist şair Marcelino dos Santos, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Devlet Başkanı Filipe Nyusi, Pemba şehrinde, "Yoldaş Marcelino dos Santos'u, sembol ismimizi kaybettik." açıklaması yaptı.

Nyusi, 2015 yılında ulusal kahraman ilan edilen Santos için devlet töreni düzenleneceğini duyurdu.

Binlerce Mozambikli sosyal medya üzerinden üzüntüsünü paylaşırken, Güney Afrika'nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongesi de Santos için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hayatının son yıllarından evinin kapılarını AA'ya açmıştı

Yaklaşık 3 yıl önce evinin kapılarını Anadolu Ajansına açan Santos, yıllardır çeşitli sağlık sorunları yaşıyor ve evinden çıkamıyordu.

Portekiz sömürgeciliğine karşı 1962'de kurulan Mozambik Kurtuluş Cephesinin (FRELIMO) kurucu üyelerinden olan ve yıllarca partinin genel başkan yardımcılığını yürüten Santos, hayatını ülkesine adamış bir lider olarak biliniyordu.

Bağımsızlık mücadelesini yürüttüğü yıllarda FRELIMO Genel Başkanı Eduardo Mondlane'nin bombalı saldırıyla öldürülmesi sonrası partinin başına geçen üçler grubunun üyesi Santos, aynı zamanda komünist ideolojiye sıkı bağlılığı ve şair kişiliğiyle tanınıyordu.

Santos, genç yaşlarda eğitim için gittiği Lizbon ve Paris'te sömürgecilik karşıtı çok sayıda örgütün kuruculuğunu ve liderliğini de yapmıştı.

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