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Dünya

Moskova'daki Suriye konulu toplantıdan "istişarelere devam" mesajı çıktı

Türkiye, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantıda taraflar istişarelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldı.

Dildar Baykan Atalay  | 04.04.2023 - Güncelleme : 04.04.2023
Moskova'daki Suriye konulu toplantıdan "istişarelere devam" mesajı çıktı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 3-4 Nisan tarihlerinde Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, Beşşar Esed rejimi ve İran dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler gerçekleştirildi.

Taraflar, müteakip Dışişleri Bakanları toplantısının hazırlıklarına ilişkin hususları ele alırken, her ülke tutumunu ve görüşlerini şeffaf ve açık bir şekilde dile getirdi.

Bu bağlamda, taraflar istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığında, Bakan Sergey Lavrov'un açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık etti.

Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Esed rejimini temsilen de Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

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