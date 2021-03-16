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Dünya

Moskova Uluslararası Turizm Fuarı kapılarını açtı

Dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından Moskova Uluslararası Turizm Fuarı (MITT), Türkiye'nin yoğun katılımıyla başladı.

Emre Gürkan Abay   | 16.03.2021
Moskova Uluslararası Turizm Fuarı kapılarını açtı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

Dünyanın prestijli turizm fuarları arasında gösterilen MITT, 27. kez kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuara katılan çok sayıda Türk turizmci, başkent Moskova’daki Crocus Expo'da yerini alarak Türkiye’nin en önemli pazarlarından Rusya'da Türkiye'yi tanıtıyor.

Fuara, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın yanı sıra çok sayıda şirket ve dernek temsilcisi katılım gösterdi.

Türk turizmciler, 18 Mart’a kadar sürecek fuarda, Rus ziyaretçilere Türkiye'nin çeşitli alanlardaki turizm olanaklarını anlatacak.

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