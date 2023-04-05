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Dünya, Ramazan 2023

Moskova’da “Türkiye Akşamı” iftar programı yapıldı

Rusya’nın başkenti Moskova’da “Türkiye Akşamı” iftar programı düzenlendi.

Ali Cura  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Moskova’da “Türkiye Akşamı” iftar programı yapıldı Fotoğraf: Sefa Karacan - AA

Moskova

Zafer Parkı’ndaki Anıt Camisi önünde her yıl geleneksel olarak kurulan iftar çadırındaki programa, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Ruşen Abbasov, Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Savuran, çok sayıda Rus ve Türk vatandaşı katıldı.

Büyükelçilik himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda hazırlanan iftar programı Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Türkiye’de 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında dünyadaki ve Rusya’daki destek ve yardımları konu alan videonun gösterildiği programda, Rusya’daki Müslüman çocuklar Türkiye’deki depremzedeler için dua etti. Ayrıca Türkiye ve İslam dini hakkında mini bilgi yarışması yapıldı.

Büyükelçi Samsar, programda yaptığı konuşmada, Türkiye’de her yıl ramazan ayı için bir konu belirlendiğini, bu yılki konunun “ramazan ve dayanışma” olduğunu söyledi.

Bu yüzden Moskova’da kendilerinin de aynı konuda iftar düzenlemeyi uygun bulduklarını aktaran Samsar, Türkiye’de 6 Şubat’ta çok trajik bir depremlerin meydana geldiğini hatırlattı.

Ramazan ayının bu yüzden hayatını depremde kaybedenlerin anılarıyla beraber biraz daha farklı geçtiğine dikkati çeken Samsar, “Bu yıl yaşanan hüznümüzün yanında aslında sevindirici bir taraf da, ülkemize dünyanın dört bir yanından gelen yardımlarla gösterilen dayanışma oldu. Özellikle Rusya Federasyonu ülkemize yardıma koşan ülkelerin en başında gelmektedir. İyi dost kötü günde belli olur, derler. Rusya Federasyonu da böyle bir kötü günde yanımızda olarak dost olduğunu gösterdi.” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başta olmak üzere tüm Rus kurumları, Rus vatandaşları ve Rus Müslümanlarının bu kötü günde Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayan Samsar, depremde büyük bir yardım ve dayanışma gösterdiği için Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresine de ayrıca teşekkür etti.

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