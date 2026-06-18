Moskova’da petrol rafinerisi yeniden İHA saldırısında hasar aldı

Emre Gürkan Abay
18 Haziran 2026•Güncelleme: 18 Haziran 2026
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin kente yönelik yoğun İHA saldırısını püskürtmeyi sürdürdüğünü belirtti.
Bazı İHA’ların Moskova Petrol Rafinerisi’ne ulaştığını aktaran Sobyanin, saldırının sonuçlarının giderilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını kaydetti.
Sobyanin, gece saatlerinde Moskova’ya yönelen yaklaşık 180 İHA’nın imha edildiğini kaydetti.
Saldırı nedeniyle Moskova’daki Domodedovo, Vnukovo, Şeremetyevo ve Jukovskiy havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına yönelik kısıtlamalar uygulandı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, rafineride yangın çıktığı görülüyor.
Moskova Petrol Rafinerisi’ne ait bir tesis, 16 Haziran’da düzenlenen İHA saldırısında da hasar almış, rafineri sahasında çıkan yangın söndürülmüştü.
Moskova Petrol Rafinerisi, Rusya’nın başkent bölgesindeki önemli akaryakıt üretim tesisleri arasında yer alıyor.