Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden BOL'ye destek

ANKARA

Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC), Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası'nın (BOL) barışçıl ve usulüne uygun biçimde halk oylamasına götürülmesine bağlılığını duyurdu.

MUKC'nin Merkezi Komite Başkanı Yusop Jikiri, Zamboanga'da Filipinler Devlet Başkanı'nın Barış Danışmanı Carlito G. Galvez Jr. ile bir araya geldi.

Jikiri görüşmeden sonra "MUKC'nin, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Mindanao'ya süregelen barış ve kalkınma getirme arzusunun yüzde 100 arkasında olduğunu" söyledi.

Galvez de MUKC'nin, gelecekte Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin öngörülen sınırları içinde başarılı ve barışçıl kampanya yürütmesi dolayısıyla tebrik etti.

BOL'nin Mindanao'ya birlik, güvenlik ve barış getireceğini ifade eden Galvez, MUCK'ye oylamanın, korkutma ve baskı olmadan halkın özgür iradesini yansıtmasının temin edilmesi çağrısında bulundu.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte de ordu ve polise, ilk olarak 21 Ocak'ta, Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi, Kotabato şehri ve Basilan'ın Isabela şehrinde yapılacak halk oylamasının özgür, barışçıl ve güvenilir bir ortamda düzenlenmesini sağlamaları talimatı verdi.

Filipinler'deki barış sürecine Japonya'dan da destek geldi.

Japonya'nın Manila Büyükelçisi Koji Haneda, Galvez'e nezaket ziyaretinde bulunarak ülkesinin, Filipinler'de barış mekanizmaları ve programlarına süregelen desteğini teyit etti. Haneda, görüşmede Japonya'nın BOL'nin "Bangsamoro halkının kalbini kazanmasını" ümit ettiğini söyledi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan BOL'nin yaklaşan halk oylamasında kabul edileceğinden emin olduğunu ifade etmişti.

Halk oylaması ilk olarak 21 Ocak'ta, Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi, Kotabato şehri ve Basilan bölgesindeki Isabela şehrinde yapılacak.

Bölge halkının Bangsamoro Özerk Bölgesi'ne girmek isteyip istemediğine dair yapılan halk oylamasının ikinci aşaması ise 6 Şubat'ta düzenlenecek.

Lanao del Norte bölgesinde 6 kasaba ve Kuzey Kotobato vilayetine bağlı 6 kasabadaki 39 köy ile bölgeye dahil olmayı talep eden diğer çevre bölgeler oylarını 6 Şubat'ta kullanacak.

Duterte, temmuz sonunda Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onaylamıştı.

Yasanın, en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyordu.

Bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarını artırması öngörülen yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Ayrıca, eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Lanao del Norte eyaletindeki 6 kasaba ve Kotabato eyaletindeki 39 köy yapılacak bir referandum ile tasarıda kabul edilen bölgelere dahil olabilecek.



Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz