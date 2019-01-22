COTABATO CITY

Filipinler'in güneyindeki Moro Müslümanlarına daha kapsamlı bir özerklik sağlanmasını öngören Bangsamoro Organik Yasası (BOL) referandumunda oy sayım işlemleri sürerken “evet” oylarının önde olduğu görülüyor.

Dün Maguindanao, Lanao Del Sur, bölgedeki adalar Basilan, Tawi-tawi ve Sulu ile mevcut özerk bünyede yer almayan Cotabato ve Isabela şehirlerinde referandum gerçekleştirildi.

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Oylamada, seçmenlere mevcut “Müslüman Mindanao Özerk Bölgesi’nden (ARMM) yeni kurulacak Müslüman Mindanao Bangsamoro Özerk Bölgesi’ne (BARMM) dahil olmak ister misiniz?” sorusu yöneltildi.

Coatbato Seçim Komisyonunun (CPBOC) açıkladığı verilere göre, Cotabato’da oy sayımı tamamlandı. Buna göre bölgedeki sandıklardan 36 bin 682 "evet", 24 bin 994 "hayır" oyu çıktı.

Mevcut özerk bünyede yer almayan Cotabato ve Isabela şehirleri kampanya boyunca kritik noktalar arasında yer alıyor.

Moro İslami Kurtuluş Cephesinin (MİKC) kalelerinden gösterilen Maguindanao’da “evet” oylarının 608 bin, “hayır” oylarının 9 bin civarında olduğu bildirildi.

Yerel kaynaklara dayandırılan, resmi olmayan sonuçlara göre, genel olarak “evet” oyları önde gidiyor.

Mevcut ARMM’de yer alan Lanao Del Sur’un başkenti Marawi şehrinde yüzde yüze yakın “evet” oyu çıktığı belirtildi.

Oy sayımı devam ediyor

Filipinler Seçim Komisyonunun (COMELEC) yarın yerel saat ile 13.00'te gerçekleştireceği basın toplantısıyla BOL referandumunun sonuçlarını ilan etmesi bekleniyor.

Sonuçların geç açıklanmasında COMELEC’in personel eksikliğinin olduğu ileri sürülüyor.

Referandumda oy kullanılan diğer bölgelerde de oy sayımı devam ediyor.

6 Şubat’ta da “intizam”

Ulusal kaynaklarda çıkan habere göre, Filipinler Devleti Başkanlık Barış Danışmanı Carlito Galvez, BOL referandumunu “demokrasi egzersizi” olarak nitelendirdi.

Galvez, “Oylama boyunca küçük çaplı olaylar meydana gelse de gün sonunda zayiat sıfırda kaldı.” ifadesini kullandı.

Barış içerisinde bir Mindanao hedeflediklerini kaydeden Galvez, diğer bazı bölgelerde gerçekleştirilecek 6 Şubat referandumunun da “barış ve intizam” içinde olması dileğinde bulundu.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro özerk hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak.

Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim enerji kaynaklarının idaresini üstlenecek.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Muhabir: Ahmet Furkan Mercan