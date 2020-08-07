Moritanya'nın yeni başbakanı Mohamed Ould Bilal oldu
Moritanya’da Mohamed Ould Bilal başbakan olarak atandı.
Ankara
Moritanya’da İsmail Ould Cheikh Sidia'nın istifasının ardından Mohamed Ould Bilal (57) başbakan olarak atandı.
Moritanya Haber Ajansının (AMI) haberine göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Vild el-Gazvani, yeni başbakan olarak Mohamed Ould Bilal'i görevlendirdi.
Bilal, Cumhurbaşkanı Vild el-Gazvani’nin danışmanı olarak görev yapıyordu.
Eski Başbakan Sidia, yolsuzluk iddialarından sonra hükümet üyeleriyle istifa etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.