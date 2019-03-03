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Dünya

Moritanya'da 'Türkiye mezunları' buluştu

Türkiye'de üniversite eğitimi alan Moritanyalılar, TMV Moritanya direktörlüğünde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Alaattin Doğru  | 03.03.2019
Moritanya'da 'Türkiye mezunları' buluştu

Dakar

Türkiye'deki çeşitli üniversitelerden mezun olan Moritanyalılar, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Moritanya Direktörlüğü'nün ev sahipliğinde, başkent Nuakşot'ta buluştu.

TMV Moritanya'nın verdiği kahvaltıda bir araya gelen mezunlar, Moritanya ve Türk usulü yiyeceklerin yer aldığı kahvaltı yaptı.

Bursa'daki Uludağ Üniversitesi'nde işletme eğitimi alan Khadry Hamadi, Türkiye'de çok iyi arkadaşlıklar kurduğunu söyledi.

Moritanya'ya dönünce arkadaşlarıyla bağlarının kopmadığını ve iki ülke arasında ticari faaliyetlerde bulunduğunu belirten Hamadi, Türkiye'nin en çok doğasını, müziklerini ve yemeklerini özlediğini anlattı.

Kahvaltı sonrası TMV okullarını gezen mezunlar, bu okulların Moritanya'daki en iyi okullar olduğunu dile getirdi.

Moritanyalı "Türkiye mezunları", daha sonra tekrar bir araya gelmek üzere sözleşerek ayrıldı.

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