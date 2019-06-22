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Dünya

Moritanya seçmeni cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Moritanya'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

Said İbicioğlu   | 22.06.2019
Moritanya seçmeni cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Navakşot

Moritanya'da 1,5 milyon seçmen, ülkenin yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına giderken başkent Navakşot'taki bazı oy kullanma merkezleri önünde kuyruklar oluştu.

Seçimler için 6 aday yarışıyor. Söz konusu isimler arasında yönetimin ve Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Abdullah'ın desteğini alan eski Savunma Bakanı Muhammed Vild el-Gazvani ile İslami kanadın desteğini alan muhalefetin adayı eski Başbakan Sidi Muhammed Vild Bubekir öne çıkıyor.

Oy kullanma işlemi bu akşam yerel saatle 19.00'a kadar sürecek. Seçim sonuçlarının ise bir hafta sonra açıklanması bekleniyor.

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