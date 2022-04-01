Dolar
14.69
Euro
16.25
Altın
1,933.13
ETH/USDT
3,277.80
BTC/USDT
45,101.00
BIST 100
2,247.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprü ulaşıma kapatıldı. -VTR-
logo
Dünya

Moritanya’da yeni hükümet kuruldu

Moritanya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 25 bakandan oluşan yeni kabine oluşturuldu.

Ömer Erdem   | 01.04.2022
Moritanya’da yeni hükümet kuruldu

Hartum

Devlet televizyonunun haberine göre yeni hükümet, istifasının ardından 30 Mart'ta yeniden göreve getirilen Başbakan Muhammed Vild Bilal tarafından dün kuruldu.

Dört kadın bakanın yer aldığı kabinede, Dışişleri Bakanlığına Muhammed Salim Vild Merzuk, Adalet Bakanlığına Muhammed Mahmud Vild Şeyh Abdullah, Milli Savunma Bakanlığına Hanna Vild Sidi, İçişleri Bakanlığına Muhammed Ahmed Vild Muhammed El Emin getirildi.

Moritanya Başbakanı Bilal, 29 Mart'ta Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Şeyh el-Gazvani’ye istifasını sunmuştu.

Gazvani, 24 Mart’ta, "Bakanlıkların çoğunda vatandaşların sorunlarını çözecek yeterli kadro yok. Bu, kabul edilemez. Kamu hizmetlerinde büyük bir denetim eksikliği var." ifadelerini kullandığı ve hükümetin performansını ağır bir dille eleştirdiği konuşmasında, hükümeti sorumluluk sahibi olmaya ve görevlerini yerine getirmede istekli davranmaya çağırmıştı.

Cumhurbaşkanı Gazvani, istifasının ardından Bilal’i yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Moritanya’da yeni hükümet kuruldu

Moritanya’da yeni hükümet kuruldu