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Moldova'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Moldova'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbirinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçimin ikinci tura kaldığı bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Moldova'da cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Kişinev

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, yurt dışında yaşayanlar dahil 3 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranı yüzde 51,68 oldu.

Oyların yüzde 99'unun sayılmasının ardından mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu yüzde 42,21 oy alarak birinci sırada gelirken, Gagauz Türklerinden Moldova Sosyalistler Partisince (PSRM) aday gösterilen eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo yüzde 26,15 oyla ikinci oldu.

Seçim yarışında Bizim Partiden eski Baltsi Belediye Başkanı Renato Usatiy yüzde 13,77, eski Gagauz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina Vlah oyların yüzde 5,42'sini aldı.

İkinci tur 3 Kasım'da yapılacak

Moldova Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Anjelika Karaman, başkent Kişinev'de seçim ve referandum sonuçlarına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "11 adaydan hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy alamadı. Dolayısıyla iki hafta sonra seçimin ikinci turu yapılacak." dedi.

Buna göre, 3 Kasım'da yapılacak ikinci turda en fazla oy alan Batı yanlısı Sandu ile Rus yanlısı tutumuyla bilinen Moldova Sosyalistler Partisinin adayı Stoyanoglo, cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak.

AB'ye katılım referandumu da yapıldı

Moldova'da Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün Avrupa Birliği'ne (AB) katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına ilişkin referandum düzenlendi.

Moldova Merkez Seçim Komisyonunun kesin olmayan verilerine göre, referanduma yaklaşık 1 milyon 476 bin kişi katıldı.

Oyların yüzde 99'unun sayıldığı referandumda, AB'ye katılım amacıyla anayasada değişiklik yapılmasına vatandaşların yüzde 50,31'i "evet", yüzde 49,69'u da "hayır" cevabı verdi.

Moldova'da mevcut Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun görev süresinin dolması nedeniyle dün cumhurbaşkanı seçimi ile referandum da düzenlenmişti.

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