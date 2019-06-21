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Dünya

Modi 40 bin kişiyle yoga yaptı

Hindistan Başbakanı Modi, "Şehirlerden köylere kadar yoga yapmak için çaba sarf edilmeli." dedi.

Muhammet Nazım Taşçı   | 21.06.2019
Modi 40 bin kişiyle yoga yaptı

Ankara

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ülkesinin Jharkhand eyaletinde 40 bin kişiyle yoga yaptı.

Press Trust of India'nın aktardığı habere göre, 5'inci Uluslararası Yoga Günü için Jharkhand eyaletine giden Modi, eyaletin başkenti Ranchi'de sabahın erken saatlerinde yoga tutkunlarıyla buluştu.

Prabhat Tara alanında 40 bin kişiyle yoga yapan Modi, yogayı, önleyici sağlık hizmetlerinin bir ayağı haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Şehirlerden köylere kadar yoga yapmak için çaba sarf edilmeli." ifadesini kullandı.

Modi'nin 2014 yılında yaptığı çağrı doğrultusunda Birleşmiş Milletlerce (BM) kabul edilen "21 Haziran Uluslararası Yoga Günü" 2015'ten itibaren her sene kutlanıyor.

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