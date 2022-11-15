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Dünya

Mısırlı tutuklu aktivist Abdulfettah açlık grevini sonlandırdı

Mısır'da tutuklu bulunan muhalif blog yazarı ve aktivist Ala Abdulfettah'ın (41) açlık grevine son verdiği açıklandı.

Ekrem Biçeroğlu   | 15.11.2022
Mısırlı tutuklu aktivist Abdulfettah açlık grevini sonlandırdı

İstanbul

Abdulfettah'ın kız kardeşi Muna Abdulfettah, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Ala'nın "açlık grevinin sona erdiği" şeklinde ailenin bilgilendirildiğini aktardı.

Nisan ayında başlayan açlık grevinin sona ermesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Muna​​​​​​​ Abdulfettah, 17 Kasım Perşembe günü ülkenin kuzeyinde yer alan Vadi en-Netrun'daki hapishanede kardeşini ailecek ziyaret edeceklerini kaydetti.

Mısır makamlarından ise şu ana kadar ailenin beyanıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere ve Almanya devreye girmişti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında bulunduğu Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile 7 Kasım'daki görüşmesinde muhalif aktivist, blog yazarı Ala Abdulfettah konusundaki derin endişesini vurgulamıştı.

Sunak, Sisi'ye, İngiliz vatandaşı olan Ala Abdulfettah'a ilişkin durumun mümkün olan en kısa sürede çözülmesini umduğunu ve ilerleme katedilmesi için baskı yapmayı sürdüreceğini söylemişti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da 8 Kasım'da Abdulfettah'ın serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.

Abdulfettah'ın annesi Leyla Suveyf, 10 Kasım'da, oğluna sağlık durumu nedeniyle kaldığı cezaevinde tıbbi müdahalede bulunulduğunu söylemişti.

Muna Abdulfettah da dün kardeşinin su içmeye başladığı ve sağlık hizmeti aldığı yönünde bir mektup aldıklarını açıklamıştı.

İlk kez 2013'te tutuklanmıştı

Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 2013'te "gösteri yasağını ihlal etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kahire Ceza Mahkemesi, Şubat 2015'te Abdulfettah'a, aynı suçlamayla 5 yıl hapis cezası vermiş, Kasım 2017'de de Yargıtay söz konusu kararı onamıştı. Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından Mart 2019'da "5 yıl adli kontrol şartıyla" tahliye edilmişti.

Ancak Abdulfettah, 29 Eylül 2019'da tekrar gözaltına alınmıştı.

Mısır Devlet Güvenlik Mahkemesi, 20 Aralık 2021'de Abdulfettah'ı "yalan haber yaymak ve örgüte üye olmak" suçlamasıyla 5 yıl hapis ve 200 bin cuneyh (yaklaşık 13 bin dolar) para cezasına çarptırmıştı.

Abdulfettah, nisan ayında açlık grevine başlamıştı.

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