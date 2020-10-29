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Dünya

Mısırlı muhalif tutuklu hapishanede vefat etti

Mısır'da tutuklu muhalif Kemal Habib Merzuk'un hapishanede vefat ettiği bildirildi. Merzuk'un tıbbi ihmal nedeniyle öldüğü iddia edildi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 29.10.2020
Mısırlı muhalif tutuklu hapishanede vefat etti

İstanbul

Mısır'da muhalif bir tutuklunun hapishanede vefat ettiği bildirildi.

Mısırlı sivil toplum örgütü Civar Hak ve Özgürlükler Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, tutuklu Kemal Habib Merzuk'un dün Vadi el-Cedid Hapishanesi'nde vefat ettiği belirtildi.

Tutukluların hayatından ve güvenliğinden İçişleri Bakanlığı ve hapishane yönetiminin sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, Merzuk'un vefatıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.

Eski Vakıflar Bakanlığı Müsteşarı Muhammed es-Sağir de sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Merzuk'un cezaevinde öldüğünü duyurdu.

Mısır'da sosyal paylaşım sitelerinde Merzuk'un fotoğrafları paylaşılarak, tıbbi ihmal nedeniyle vefat ettiği iddiaları dile getirildi.

Konuyla alakalı Mısır makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

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