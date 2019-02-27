Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.04
Dolar
5.30
BIST 100
104,550.90
Altın
1,325.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

'Mısır'ın idam kararları zalimce'

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, "Mısır'ın (idam) kararları zalimce bir uygulama. İdam edilen mahkumlar karara rağmen daha önce cezaevinde işkence gördü. Bu, insanlık suçu kapsamına giriyor." dedi.

Mazin Majeed Asaad Baqal,Dlshad Saifaalddin Ahmed  | 27.02.2019
'Mısır'ın idam kararları zalimce'

Süleymaniye

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, Başsavcı Hişam Berekat'a düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu oldukları iddiasıyla 9 gencin idam edilmesini "zalimce bir uygulama" olarak nitelendirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karadaği, Mısır’daki idam kararına sert tepki gösterdi.

Mısır'daki idam kararlarının lanetlenmesi gerektiğinin altını çizen Karadaği, "İdam edilen mahkumlar karara rağmen daha önce cezaevinde işkence gördü. Bu, insanlık suçu kapsamına giriyor." dedi.

Karadaği, Mısır'daki yargılamaların adaletli olmadığını vurgulayarak, "Gayrimeşru cuntacı Mısır hükümetinin suçları karşısında sessiz olan ülkelerin Abdülfettah es-Sisi'nin suç ortağıdır." ifadesini kullandı.

İdama mahkum edilen 50 sanık daha infaz bekliyor

Başsavcı Hişam Berekat'a suikast davasında idama mahkum edilen 9 sanığın cezaları 20 Şubat'ta infaz edilmişti.

Mısır Yargıtayı, 2015'te Berekat'a düzenlenen suikasta ilişkin davada yargılanan 9 sanık hakkında verilen idam cezalarını Kasım 2018'de onaylamıştı. Sanıklar ise duruşma sırasında kendilerine yöneltilen suçlamaları reddederek, ifadelerinin işkenceyle alındığını belirtmişti.

Son idamlarla Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin göreve geldiği 8 Haziran 2014'ten bu yana Mısır'da idam edilenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Haklarında idam kararı verilmiş ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 sanık daha infazını bekliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ | Hocalı soykırımını unutmayalım, unutturmayalım
Nijerya seçimleri ve 'Baba' Buhari’nin zaferi
Uluslararası düzende yeni paradigma: Batı dışı dünyanın rolü
27. yılında Hocalı soykırımı: Nedenler ve sonuçlar
BAE ve Suudi Arabistan Kızıldeniz’i bir içdeniz haline getirmeye çalışıyor

Benzer haberler

'AB'nin Mısırdaki zirveye katılması bir ikiyüzlülük örneği'

'AB'nin Mısırdaki zirveye katılması bir ikiyüzlülük örneği'

Türkiye Mısır'daki idamları İSİPAB'a taşıyacak

Kahire'de tren istasyonunda yangın: 25 ölü, 40 yaralı

'Mısır barışçıl muhalifler için hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı'

'Mısır barışçıl muhalifler için hiç bu kadar tehlikeli olmamıştı'

'Mısır'daki idamlarla Avrupa'nın 'adalet, demokrasi, halkın iradesi balonu' patladı'

'Mısır'daki idamlarla Avrupa'nın 'adalet, demokrasi, halkın iradesi balonu' patladı'
AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı

AB çıkarları için 'demokrasiyi' askıya aldı