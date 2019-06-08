Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.83
BIST 100
93,809.09
Altın
1,340.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır'da Yargıtay bir kişi hakkındaki idam kararını daha onadı

Mısır'da Yargıtay, kamuoyunda "Usim hücresi" olarak bilinen davada yargılanan sanıklardan biri hakkındaki idam kararını onadı, diğerinin idam cezasının ise 15 yıl hapse çevrilmesine karar verdi.

Gülşen Topçu   | 08.06.2019
Mısır'da Yargıtay bir kişi hakkındaki idam kararını daha onadı

Kahire

Mısır'da Yargıtay, kamuoyunda "Usim hücresi" olarak bilinen davada yargılanan sanıklardan biri hakkındaki idam kararını onadı, diğerinin idam cezasının ise 15 yıl hapse çevrilmesine karar verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu davada yargılanan ve idam cezasına çarptırılan sanıklardan Bekr Ebu Cebel'in temyiz başvurusu üzerine bugün Yargıtayda duruşma yapıldı. Yargıtay, Ebu Cebel hakkındaki idam kararını onarken, idama mahkum edilen bir başka sanığın cezasının da 15 yıl hapse çevrilmesine karar verdi.

Yargıtay ayrıca 12 sanığa verilen 15'er yıl hapis cezasını onadı, 2 sanık hakkındaki 15'er yıllık hapis cezasını ise 10 yıla düşürdü.

Söz konusu davada yargılananlar, "terör hücresine üye olmak, hakim Fethi el-Beyyumi'ye suikast girişiminde bulunmak, silah bulundurmak ve kamu ve özel mülke saldırmakla" suçlanıyor.

Mısır'da Mart 2015 ile Şubat 2019 tarihleri arasında çoğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mensubu olduğu belirtilen 42 sanık hakkındaki idam kararı infaz edildi. Bütün yargı yolları tükenmiş onlarca sanık da haklarında verilen idam kararının infazını bekliyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiliz sağlık sistemi ABD’li şirketlere mi satılacak?
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor

Benzer haberler

Yargıtay Lig TV'den izinsiz maç izleten kahvecinin cezasını bozdu

Yargıtay Lig TV'den izinsiz maç izleten kahvecinin cezasını bozdu

Yargıtayın şeffaflık bildirgesi dünyaya referans olacak

'Önceliğimiz doğru karar verebilmek, kılık kıyafet değil'

'Yargıda Şeffaflık' Bildirgesi BM'de kabul edildi

'Yargıda Şeffaflık' Bildirgesi BM'de kabul edildi
Eski Yargıtay üyesi Emiroğlu'na hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Emiroğlu'na hapis cezası
Mısır'da iftar sofralarının vazgeçilmez sıcak ekmeği: Rağıf

Mısır'da iftar sofralarının vazgeçilmez sıcak ekmeği: Rağıf