Mısır'da Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor
Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde yaşadığı İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu 20 Eylül’de başlayan eylemler, Giza ve Kina kentlerinde akşam boyunca devam etti.
İstanbul/Toronto
Sosyal medya ve Mısır rejimi muhalefetinin haber sitelerine göre, akşam Giza ve Kina kentlerinde protestocu gruplar, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimine karşı gösteri düzenledi.
Mısır rejimini destekleyen medyada ise ülkede daha çok sükunetin hakim olduğu ve "Muhammed Ali'nin çağrılarına insanların aldırış etmediği" yönünde haberler yapılarak, sosyal medyadaki görüntülerin eski olduğu iddia ediliyor ancak bazı eylemcilerin cep telefonu ile çekilen görüntülerde gösterilerin tarihini ifade ediyor olması dikkati çekiyor.
Mısır dışından yayın yapan “Mükemmilin” ve “Şark” gibi farklı muhalif gruplara ait televizyon kanallarında yayımlanan haber ve görüntülerde eylemciler ile polis arasında arbede yaşandığı, polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtiliyor.
Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali geçen sene de eylül ayında halkı Sisi yönetimine karşı eylem yapmaya çağırmış ve çağrısı kısmen yankı bulmuştu.
Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre Cumhurbaşkanı Sisi, Kalyubiye kentinde bir petrol projesinin açılışı sırasında, "Mısırlılara değişim (yönetim) ile ilgili çağrılar yapan kişiler var. Gerçek şu ki çağrılardan kastedilen devletlerin yıkılmasıdır." dedi.
Kanada’da eylemlere destek gösterileri yapıldı
Kısa adı ECCD (Egyptian Canadian Coalition for Democracy) olan Kanada’daki Mısırlılar Demokrasi Koalisyonu isimli kuruluş tarafından organize edilen gösteriler, Ottawa, Vancouver, Toronto ve Montreal kentlerinde gerçekleşti.
ECCD’den yapılan açıklamada, gösterilerin, Mısır'da Sisi'ye ve askeri rejimine karşı başlayan ayaklanmayı desteklemek için düzenlendiği kaydedildi.
Açıklamada, ‘’Mısır'daki kardeşlerimize minnettarlığımızı ve desteğimizi göstermek için toplanıyoruz. Mısır'da binlerce kişiyi soğukkanlılıkla öldüren, tüm siyasi yelpazeden on binlerce siyasi muhalefet mensubunu hapseden, tüm sesleri susturan faşist rejimle karşı karşıya kalan Mısırlılarla aynı duyguları paylaşıyoruz. Kanada hükümetine de Mısır’ın yeniden özgürlüğe kavuşması ve demokrasinin Mısır'a dönüşü için bu sese kulak vermesi çağrısında bulunuyoruz’’ ifadesi kullanıldı.
"Sisi defol", "Katil diktatör", "Trump’ın gözde diktatörü" ve "Bağımsız Mısır" yazılı pankartlar taşıyan göstericilere, eylem yaptıkları kentlerde Kanadalıların da destek verdiği gözlendi.
ECCD’nin dört ayrı kentte organize ettiği gösteriler olaysız geçti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.