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Dünya

Mısır'da Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor

Sürgünde yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Ali'nin rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu başlayan eylemler bazı kentlerde sürüyor.

Ekip   | 23.09.2020
Mısır'da Sisi yönetimine karşı protestolar devam ediyor

İstanbul

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali'nin sürgünde yaşadığı İspanya'dan rejim karşıtı gösteriler düzenlenmesi çağrısı sonucu başlayan eylemler bazı kentlerde sürüyor.

Mısır rejimi muhalifi Rasd Haber Şebekesi’ne göre, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi yönetimine karşı eylemler Mısır’ın çeşitli şehirlerinde dün gece de devam etti.

“Eylül kalkışması” olarak isimlendirilen eylemler çerçevesinde Beni Suveyf ve Giza kentlerinin farklı bölgelerinde gösteriler düzenlendi.

Beni Suveyf’in Eş-Şinnavi köyünde gece saatlerinde düzenlenen eylemlerde “Sisi defol”, "Susan Mısırlılar neden susuyor?" şeklinde sloganlar atıldı.

Giza kentinin Atıf bölgesinde de “Devrim sürüyor” sloganıyla protesto gösterileri düzenlendi. Buradaki eylemlerde de ülkedeki ekonomik durum ve hayat pahalılığı dile getirilerek, Sisi yönetiminin gitmesi istendi.

Mısır rejimini destekleyen medyada ise ülkede daha çok sükunetin hakim olduğu ve "Muhammed Ali'nin çağrılarına insanların aldırış etmediği" yönünde haberler yapılarak, sosyal medyadaki görüntülerin eski olduğu iddia ediliyor. Ancak bazı eylemcilerin cep telefonu ile çekilen görüntülerde gösterilerin tarihini ifade ediyor olması dikkati çekiyor.

Mısır dışından yayın yapan “Mükemmilin” ve “Şark” gibi farklı muhalif gruplara ait televizyon kanallarında yayınlanan haber ve görüntülerde eylemciler ile polis arasında arbede yaşandığı, polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı bomba kullandığı belirtiliyor.

Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali geçen sene de eylül ayında halkı Sisi yönetimine karşı eylem yapmaya çağırmış ve çağrısı kısmen yankı bulmuştu.

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