Euro
7.69
Dolar
6.80
BIST 100
109,006.60
Altın
1,715.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Mısır'da rejim karşıtı bir muhalif daha cezaevinde hayatını kaybetti

Mısır'da rejim karşıtı bir muhalifin Kahire'deki Tura hapishanesinde tıbbi ihmal sonucu vefat ettiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 09.06.2020
Mısır'da rejim karşıtı bir muhalif daha cezaevinde hayatını kaybetti

İstanbul

Merkezi İngiltere'de bulunan bağımsız insan hakları örgütü "We Record" tarafından yapılan açıklamada, Mühendis Nasır Samra (55) adlı bir Mısır vatandaşının Kahire'nin güneyindeki Tura hapisanesinde tıbbi ihmal sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

Samra'nın göğsünden kronik rahatsızlığı olduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin geçen aralık ayında gözaltına aldıktan sonra 50 gün bilinmeyen bir yerde tutulduğu, koronavirüs süreci nedeniyle ailesi tarafından ziyaretine izin verilmediği kaydedildi.

Mısır'daki gözaltıları takip eden bir başka insan hakları kuruluşu "Hivar" da benzeri açıklamalarda bulundu.

Samra'nın ölümüne ilişkin Mısır İçişleri Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı. Bilindiği üzere Mısır yönetimi ülkedeki muhalefetin konuya ilişkin suçlamalarını yalanlarken, hapisanelerde tutuklu ve mahkumlara sağlık hizmetlerinin insan hakları kuralları gereği sağlandığını öne sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 8,9 milyon kişi hala izinde
Hindistan'da son 24 saatte 10 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü
İran Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi: Koronavirüs ülkede 15 milyon kişiye bulaşmış olabilir
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyecek

Benzer haberler

Mısır'da rejim karşıtı bir muhalif daha cezaevinde hayatını kaybetti

Mısır'da rejim karşıtı bir muhalif daha cezaevinde hayatını kaybetti

Sahada gerileyen Hafter destekçileri diplomasiyle mevzi kazanmaya çalışıyor

Mısır'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 1271 oldu

BAE'li siyaset bilimcinin Mısır'ı Libya'ya müdahale için kışkırtan paylaşımına tepki

BAE'li siyaset bilimcinin Mısır'ı Libya'ya müdahale için kışkırtan paylaşımına tepki
Çukurova çiftçisi rotayı mısırdan sera ve narenciye ürünlerine çevirdi

Çukurova çiftçisi rotayı mısırdan sera ve narenciye ürünlerine çevirdi

Kahire'de toplanan Hafter cephesinden 8 Haziran'da ateşkes çağrısı

Kahire'de toplanan Hafter cephesinden 8 Haziran'da ateşkes çağrısı