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Dünya

Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası

Mısır mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'yi 2013'teki şiddet olaylarıyla ilgili yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Gülşen Topçu   | 12.09.2020
Mısır'da İhvan lideri Bedii'ye müebbet hapis cezası Fotoğraf: Mostafa Elshemy/AA

İstanbul

Mısır resmi ajansı MENA'ya göre, Port Said Ceza Mahkemesi, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin yanı sıra İhvan liderlerinden 11'ine daha müebbet hapis cezası (25 yıl) verdi.

Haberde, aynı davada yargılanan diğer sanıklardan 59'unun 3'er yıl ağırlaştırılmış hapis, 3 sanığın 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığı, ölen bir sanık hakkında da dava dosyasının kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.

MENA'da Bedii dışındaki sanıkların isimlerine yer verilmedi. Yerel basında ise sanıklar arasında İhvan liderlerinden Muhammed Biltaci'nin de olduğu bilgisi yer aldı.

Başsavcılık, sanıkları Ağustos 2013'te Port Said'de şiddet eylemlerini provoke etmekle suçlamıştı.

Söz konusu hükme temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İhvan, 15 Temmuz'da Bedii hakkındaki 7 davada nihai hükmün verildiğini duyurmuştu.

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