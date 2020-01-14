Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü
Mısır Silahlı Kuvvetleri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kahire
Mısır Ordu Sözcülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.
Pilotun yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, uçağın düşüş sebebinin araştırıldığı kaydedildi.
Açıklamada olayla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.