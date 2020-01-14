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Dünya

Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

Mısır Silahlı Kuvvetleri, eğitim uçuşu yapan bir savaş uçağının düştüğünü, pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Fekry Hamdy Fadl Abdeen,Said İbicioğlu   | 14.01.2020
Mısır'da eğitim uçuşu yapan savaş uçağı düştü

Kahire

Mısır Ordu Sözcülüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mısır Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçağının eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğü belirtildi.

Pilotun yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, uçağın düşüş sebebinin araştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada olayla ilgili daha fazla bilgiye yer verilmedi.

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